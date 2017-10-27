Собчак сказала, что у нее нет денег на большую избирательную кампанию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России, заявила, что собранных денег пока недостаточно для ведения обширной избирательной кампании.

Выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Ранее Собчак заявила, что надеется собрать средства на избирательную кампанию среди элиты, поскольку у нее "не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей".

"Не могу сказать, что те деньги, которые собраны, достаточны для ведения обширной кампании", — сказала Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге.