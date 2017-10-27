Опрос показал, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Если выборы президента России пройдут в следующее воскресенье, за действующего главу государства Владимира Путина свои голоса готовы отдать 67% избирателей, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Сообщается, что еще 7% россиян готовы отдать свои голоса за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 4% — за председателя КПРФ Геннадия Зюганова.

Согласно данным опроса, рейтинг Путина с момента предыдущих президентских выборов в 2012 году вырос на 18 процентных пунктов — с 49% до 67%. При этом абсолютное большинство опрошенных доверяют действующему президенту — об этом заявили 80% респондентов.

Положительно работу Путина на посту президента оценивают 81% опрошенных. Отмечается, что этот показатель сохраняет относительную стабильность с 2015 года и не колеблется более, чем на три процентных пункта.

По результатам опроса, больше всего Путина поддерживают люди старше 60 лет, в основном женщины. Доход большей части респондентов, выразивших позитивное отношение к президенту, составляет от 8 до 20 тысяч рублей.

Опрос "ФОМнибус" проводился с 21 по 22 октября в 73 субъектах РФ. В нем приняли участие три тысячи респондентов из 207 населенных пунктов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. О планах выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая Владимира Жириновского от ЛДПР и Григория Явлинского от партии "Яблоко", а также телеведущая Ксения Собчак. Ряд других партий, в том числе парламентские "Справедливая Россия" и КПРФ, сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

Администрация президента РФ пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".