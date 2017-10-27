Опрос показал степень осведомленности россиян о смене губернаторов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Большинство россиян слышали об обновлении губернаторского корпуса, почти половина не связывают это с президентскими выборами в 2018 году, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".

Как показал опрос, 66% так или иначе осведомлены о смене глав 11 регионов (34% знают, 32% что-то слышали), а 33% заявили об обратном. Кроме того, 43% полагают, что одновременная смена руководства в ряде регионов является частью плана президента России Владимира Путина по обновлению губернаторского корпуса; в свою очередь, 14% респондентов полагают, что кадровые решения попросту совпали по времени.

Среди причин, по которым президент провел кадровые изменения, россияне назвали стремление улучшить ситуацию в регионе (8%), омоложение состава регионального руководства (6%), необходимость обновления корпуса (6%) и борьбу с коррупцией (6%). Говоря о том, на что опирается Владимир Путин, назначая исполняющих обязанность глав регионов, 45% опрошенных полагают, что на советы окружения, а 38% — на собственную оценку.

По данным ФОМ, 43% респондентов считают, что недавняя смена глав 11 регионов никак не связана с президентскими выборами 2018 года, а 34% опрошенных заявили о возможной взаимосвязи.

Принимающие участие в опросе россияне также назвали виды деятельности, которые могут лучше подготовить губернаторов к их работе — бюджетная сфера, в частности, образование, здравоохранение, соцзащита (30%), производство (29%), администрация (16%), силовые структуры (12%). Среди навыков, которыми должны обладать главы регионов, в частности, были названы дипломатичность (32%), решительность (31%), самостоятельность (29%), организаторские способности (29%), компетентность (27%).

Отвечая на вопрос о пятилетнем сроке полномочий руководителей регионов, 61% полагают, что в случае, когда губернатор справляется со своими обязанностями, лучше, чтобы он оставался на посту подольше; в противовес этому мнению 31% опрошенных заявили о нежелательности нахождения глав регионов на своем посту дольше двух сроков вне зависимости от результатов. Кроме того, 72% полагают, что губернатора нужно заменять сразу, не дожидаясь выборов, если так считает президент.

Респонденты также ответили на вопросы о недавно назначенных временно исполняющих обязанности глав регионов. Так, говоря о том, как отразится на их деятельности тот факт, что некоторые не жили и не связаны с регионами назначения, 28% полагают, что это помешает, 23% — скорее поможет.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 21–22 октября в 104 населенных пунктах России среди 1,5 тысячи респондентов.