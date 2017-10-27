Ветеран ФСБ прокомментировал рассекреченные документы по убийству Кеннеди

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Опубликованные в США новые документы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди не добавляют ничего нового к версиям подготовки и совершения этого преступления, а попытки связать гибель Кеннеди с советскими спецслужбами абсурдны, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

В четверг около 3 тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов. Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.

"Американцы здесь не открыли ничего нового, что представляет исторический интерес. По большому счету, это секрет Полишинеля только для американцев. В Америке, наверное, считают, что Россию, Советский Союз все-таки можно связать с убийством Кеннеди. Но это настолько далеко, как в пословице — "в огороде бузина, а в Киеве дядька", — сказал Михайлов.

Все, что касается взаимоотношений убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда с советскими специальными службами, давно известно и об этом написана не одна книга, отметил он.

"Самое главное — все материалы, которые имелись в отношении Освальда в Советском Союзе, еще во времена (последнего председателя КГБ СССР Вадима) Бакатина были переданы американцам. Например, к моему изумлению, передавались даже материалы мероприятий технического характера", — сказал Михайлов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытки найти так называемый "русский след" и в деле об убийстве в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, заявила на брифинге в четверг, что об этом можно только сожалеть. "Честно говоря, даже страшно было себе представить, что даже эта тема может быть преподнесена сегодня в таком абсолютно изуверском ключе", — сказала она.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

Освальд действительно жил с октября 1959 по май 1962 года в СССР, был женат на советской гражданке и работал на Минском радиозаводе. Получив отказ в предоставлении гражданства СССР, Освальд с семьей покинул страну и вернулся в США.