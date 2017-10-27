Замглавы МВД подал в отставку на фоне коррупционного скандала с подчиненным

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Замглавы МВД РФ Александр Махонов подал рапорт об отставке в соответствии с принципом персональной ответственности за проступки подчиненных, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В середине октября стало известно о задержании врио начальника учреждения "Специальная техника и связь" МВД РФ Андрея Нечаева по делу о злоупотреблении полномочиями.

"Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными", — сказала Волк, подтвердив, что замминистра подал в отставку по собственному желанию.