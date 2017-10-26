В Госдуме назвали приоритет в сотрудничестве между Россией и США

НЬЮ-ЙОРК, 26 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Вопрос кибербезопасности должен стать приоритетным в сотрудничестве между Россией и США, заявил глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков в кулуарах встречи годового собрания делового совета США-РФ, проходящей в Нью-Йорке.

"Вопрос кибербезопасности должен стать вопросом номер один для России и США. Америка нас часто в этом вопросе обвиняет. Давайте сядем и будем говорить", — сказал он.

В прошлом году представители МВБ заявили в конгрессе, что 21 штат "мог подвергнуться нападению русских хакеров". При этом никаких данных о взломе избирательных систем и тем более изменении результатов голосования у министерства нет.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.