Организаторы покушения на Мосийчука находятся на Украине, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 26 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что организаторы покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука находятся на Украине, а в Чечне о нем давно забыли.
"На Украине депутата Мосийчука сами взорвали и подняли шум: Чеченская республика, след Кадырова и тому подобное. Это клоун, шут. Нам до него никакого дела нет. Мы давно его забыли", — заявил Кадыров в четверг на заседании коллегии МВД по Чечне.
"Он показал, на что он способен, стреляя в портрет Кадырова", — заметил глава Чечни. По его мнению, Мосийчук выполнил отведенную ему роль и стал мешать кому-то, а о чеченском следе заговорили специально, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины.
"Сейчас он стал ненужным кому-то или какой-то отдельной организации, там ведь их несколько десятков. Вот надо же какое совпадение: как только заговорили про Украину, про ее руководство — происходит покушение на этого черта – и все, след чеченский, Кадыров. Теперь об этом больше Запад будет писать, Европа, и им это будет интересно", — заключил глава Чечни.