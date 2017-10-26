Организаторы покушения на Мосийчука находятся на Украине, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 26 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что организаторы покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука находятся на Украине, а в Чечне о нем давно забыли.

При взрыве в среду вечером в центре Киева два человека погибли, еще трое получили ранения. Среди пострадавших – Мосийчук, медики оценивают его состояние как тяжелое. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Следствие рассматривает несколько версий взрыва, среди которых покушение на Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам. В Киеве также говорят о чеченском следе – по словам советника главы МВД Украины Ивана Варченко, в 2014 году Кадыров прямо говорил о намерении расправиться с Мосийчуком.

"На Украине депутата Мосийчука сами взорвали и подняли шум: Чеченская республика, след Кадырова и тому подобное. Это клоун, шут. Нам до него никакого дела нет. Мы давно его забыли", — заявил Кадыров в четверг на заседании коллегии МВД по Чечне.

По его словам, такие, как Мосийчук, нужны, "чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины".

"Он показал, на что он способен, стреляя в портрет Кадырова", — заметил глава Чечни. По его мнению, Мосийчук выполнил отведенную ему роль и стал мешать кому-то, а о чеченском следе заговорили специально, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины.

"Сейчас он стал ненужным кому-то или какой-то отдельной организации, там ведь их несколько десятков. Вот надо же какое совпадение: как только заговорили про Украину, про ее руководство — происходит покушение на этого черта – и все, след чеченский, Кадыров. Теперь об этом больше Запад будет писать, Европа, и им это будет интересно", — заключил глава Чечни.