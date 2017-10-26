Поклонская вспомнила слова Собчак о "стране генетического отребья"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская вступила в перепалку с телеведущей Ксенией Собчак. Парламентарий, в частности, вспомнила слова своего оппонента о "стране генетического отребья", которые ты употребила в отношении России.
Суть скандала
"Хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров", — заключила Собчак.
В ответ Поклонская написала на своей странице "ВКонтакте", что Собчак старается втянуть ее в публичную полемику. По мнению депутата, телеведущая может построить свою избирательную кампанию только на "грязи, гневе и раздражении на всю страну".
"Народ, Ксения, не "генетическое отребье", не "быдло", как вы "ласково" любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму", — написала Поклонская.
В одном из интервью в 2010 году Ксения Собчак заявила, что некоторые события XX века привели к тому, что "Россия стала страной генетического отребья".
Критика Зюганова
На скандальную фразу Собчак обратила внимание не только Поклонская. На прошлой неделе о "генетическом отребье" напомнил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя намерение телеведущей побороться за пост президента страны.
"Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам", — сказал Зюганов РИА Новости.
Политик также рассказал о своей книге "Отчет пошел", где он собрал высказывания "самых злобных русофобов".
"И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более (она. — Прим. ред.) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно", — добавил Зюганов.
Президентские амбиции Собчак
О своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года Собчак объявила 18 октября. На пресс-конференции она сказала, что не претендует на роль профессионального политика, но хочет участвовать в гонке, чтобы голос ее поколения был услышан.
71.8%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
21.4%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.8%Думаю, она вполне достойный претендент
"Я — кандидат "против всех", — добавила телеведущая.
Собчак также рассказала, что ее предвыборный штаб возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.
"Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании Ельцина 1996 года, если вы помните, и один из основателей НТВ", — сказала Собчак на пресс-конференции.
Телеведущая отметила, что пригласила в штаб экономиста Вячеслава Иноземцева для дискуссии об экономическом развитии России и экономиста Андрея Мовчана. При этом она отметила, что будет рада участию и других специалистов.
Позиция по Крыму
Сразу после объявления о своем участии в выборах Собчак оказалась в центре громкого скандала. Во время пресс-конференции она заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений с Киевом — главной задачей Москвы.
Украина, США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году. Соглашение содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии суверенитета и безопасности, в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.
В Кремле подчеркивали, что гарантии России по меморандуму распространялись на угрозу суверенитету Украины. При этом Москва исполняет свои обязательства, а обвинения в ее адрес безосновательны.
"Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и уже делает заявление, что Крым украинский. Это преступление. Мы же в уголовный кодекс ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее лет на пять", — заявил политик, который ранее также заявил о намерении баллотироваться на президентский пост.
Сама Собчак в среду заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме.
При этом юристы разошлись во мнениях о том, может Собчак грозить уголовная ответственность. По мнению некоторых экспертов, ее высказывание — лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.