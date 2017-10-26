Поклонская вспомнила слова Собчак о "стране генетического отребья"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская вступила в перепалку с телеведущей Ксенией Собчак. Парламентарий, в частности, вспомнила слова своего оппонента о "стране генетического отребья", которые ты употребила в отношении России.

Суть скандала

Перепалка случилась после записи, которая появилась в Instagram-аккаунте Собчак. Телеведущая прокомментировала заявление Поклонской о статусе Крыма и отметила, что "ни одна мировая держава" не приняла итоги референдума на полуострове.

"Хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров", — заключила Собчак.

В ответ Поклонская написала на своей странице "ВКонтакте", что Собчак старается втянуть ее в публичную полемику. По мнению депутата, телеведущая может построить свою избирательную кампанию только на "грязи, гневе и раздражении на всю страну".

Также парламентарий упомянула высказывание Собчак, в котором телеведущая назвала Россию "страной генетического отребья".

"Народ, Ксения, не "генетическое отребье", не "быдло", как вы "ласково" любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму", — написала Поклонская.

В одном из интервью в 2010 году Ксения Собчак заявила, что некоторые события XX века привели к тому, что "Россия стала страной генетического отребья".

Критика Зюганова

На скандальную фразу Собчак обратила внимание не только Поклонская. На прошлой неделе о "генетическом отребье" напомнил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя намерение телеведущей побороться за пост президента страны.

Коммунист, в частности, призвал не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

"Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам", — сказал Зюганов РИА Новости.

Политик также рассказал о своей книге "Отчет пошел", где он собрал высказывания "самых злобных русофобов".

"И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более (она. — Прим. ред.) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно", — добавил Зюганов.

Президентские амбиции Собчак

О своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года Собчак объявила 18 октября. На пресс-конференции она сказала, что не претендует на роль профессионального политика, но хочет участвовать в гонке, чтобы голос ее поколения был услышан.

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Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

Думаю, она вполне достойный претендент Результаты 71.8% Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

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"Я не профессиональный политик, я — неравнодушный человек, я — журналист, я — общественный деятель. Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах, голос моего поколения был услышан", — сказала она.

"Я — кандидат "против всех", — добавила телеведущая.

Собчак также рассказала, что ее предвыборный штаб возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.

"Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании Ельцина 1996 года, если вы помните, и один из основателей НТВ", — сказала Собчак на пресс-конференции.

Телеведущая отметила, что пригласила в штаб экономиста Вячеслава Иноземцева для дискуссии об экономическом развитии России и экономиста Андрея Мовчана. При этом она отметила, что будет рада участию и других специалистов.

Позиция по Крыму

Сразу после объявления о своем участии в выборах Собчак оказалась в центре громкого скандала. Во время пресс-конференции она заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений с Киевом — главной задачей Москвы.

"Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — отметила телеведущая.

Украина, США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году. Соглашение содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии суверенитета и безопасности, в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В Кремле подчеркивали, что гарантии России по меморандуму распространялись на угрозу суверенитету Украины. При этом Москва исполняет свои обязательства, а обвинения в ее адрес безосновательны.

Слова Собчак вызвали недовольство не только в Крыму, власти которого обвинили телеведущую в популизме, но и среди других будущих кандидатов в президенты. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наказать Собчак за слова о полуострове.

"Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и уже делает заявление, что Крым украинский. Это преступление. Мы же в уголовный кодекс ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее лет на пять", — заявил политик, который ранее также заявил о намерении баллотироваться на президентский пост.

Сама Собчак в среду заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме.

"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным… Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине", — пояснила она РИА Новости.

При этом юристы разошлись во мнениях о том, может Собчак грозить уголовная ответственность. По мнению некоторых экспертов, ее высказывание — лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.