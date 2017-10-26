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Политика

Избирком Ростовской области отказал в референдуме о прямых выборах мэров

16:5026.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и порт Ростова-на-Дону. Архивное фотоВид с борта вертолета на реку Дон и порт Ростова-на-Дону. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт — РИА Новости. Избирком Ростовской области во второй раз отказал инициативной группе по проведению референдума о возврате прямых выборов глав городов региона, говорится в сообщении областной избирательной комиссии.

Андрей Травников в должности врио губернатора Новосибирской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ранее избирком уже отказал инициативной группе, так как выявил в предоставленных документах несоответствия требованиям федерального и областного законодательства, уставу Ростовской области. В частности, в официальном ответе комиссии говорилось, что в избирком не было подано ходатайство о регистрации инициативной группы, а также место жительства одного из членов группы не соответствовало адресу регистрации. Кроме того, в избиркоме усомнились в самом факте образования инициативной группы, так как в предоставленных документах не был указан ее поименный состав. В среду 18 октября инициатор создания группы, федеральный секретарь Партии роста Александр Хуруджи рассказал РИА Новости, что после устранения всех замечаний облизбиркома было подано повторное заявление.

"На заседании комиссии 26 октября было принято постановление об отказе инициативной группе по проведению областного референдума по проекту Областного закона "Об избрании в Ростовской области глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных районов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и о месте глав муниципальных образований в системе органов местного самоуправления", — говорится в сообщении.

Добавляют, что избирком провел проверку представленных документов, которая выявила нарушения процессуального характера. Какие именно нарушения, пока не уточняется.

Ранее Хуруджи рассказал, что инициативная группа планирует провести референдум в день выборов президента России в марте 2018 года. По мнению Хуруджи, это позволит "сократить расходы налогоплательщиков и повысить явку избирателей". Как заявил федеральный секретарь Партии роста, в случае повторного отказа избиркома инициативная группа вряд ли сможет провести референдум в день выборов президента. В случае одобрения избиркомом предложения о референдуме инициативной группе нужно было бы собрать более 60 тысяч подписей за 25 дней.

В ноябре 2014 года должность мэра, которого избирали жители города, в Ростове была упразднена. В городе была введена должность главы администрации города (сити-менеджера) — он выбирается по конкурсу специальной комиссией. Аналогичная ситуация сложилась и в других крупных городах региона. Первым сити-менеджером Ростова стал Сергей Горбань. В ноябре 2016 на эту должность назначен бывший региональный министр транспорта Виталий Кушнарев.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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keysms
Как говорится докопались до мелочей, ну конечно проще ставить своих людей у руля...
17:03
26.10.2017
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