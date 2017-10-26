РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт — РИА Новости. Избирком Ростовской области во второй раз отказал инициативной группе по проведению референдума о возврате прямых выборов глав городов региона, говорится в сообщении областной избирательной комиссии.
"На заседании комиссии 26 октября было принято постановление об отказе инициативной группе по проведению областного референдума по проекту Областного закона "Об избрании в Ростовской области глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных районов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и о месте глав муниципальных образований в системе органов местного самоуправления", — говорится в сообщении.
Добавляют, что избирком провел проверку представленных документов, которая выявила нарушения процессуального характера. Какие именно нарушения, пока не уточняется.
Ранее Хуруджи рассказал, что инициативная группа планирует провести референдум в день выборов президента России в марте 2018 года. По мнению Хуруджи, это позволит "сократить расходы налогоплательщиков и повысить явку избирателей". Как заявил федеральный секретарь Партии роста, в случае повторного отказа избиркома инициативная группа вряд ли сможет провести референдум в день выборов президента. В случае одобрения избиркомом предложения о референдуме инициативной группе нужно было бы собрать более 60 тысяч подписей за 25 дней.
В ноябре 2014 года должность мэра, которого избирали жители города, в Ростове была упразднена. В городе была введена должность главы администрации города (сити-менеджера) — он выбирается по конкурсу специальной комиссией. Аналогичная ситуация сложилась и в других крупных городах региона. Первым сити-менеджером Ростова стал Сергей Горбань. В ноябре 2016 на эту должность назначен бывший региональный министр транспорта Виталий Кушнарев.