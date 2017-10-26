В МИД рассказали о планирующемся телефонном разговоре Суркова и Волкера

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер проведут телефонные переговоры перед следующей встречей, дата которой пока не определена, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Пока речь идет о том, что будет телефонный разговор. Новых дат (встречи – ред.) пока нет", — сказал Карасин журналистам.

Ранее состоялись две встречи Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая – в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".