Источник в администрации Самары рассказал о претензиях прокуратуры к мэру

САМАРА, 26 окт — РИА Новости. Претензии прокуратуры, потребовавшей отстранить от должности мэра Самары Олега Фурсова, связаны с тем, что он мог быть соучредителем клуба выпускников самарского вуза, сообщил РИА Новости источник в администрации города.

Ранее стало известно, что прокуратура Самары потребовала отстранения мэра от должности. Городская дума должна была принять решение по представлению прокуратуры в течение 30 дней. Причины этого требования в прокуратуре не уточнили.

"Олег Фурсов мог являться соучредителем клуба выпускников КУАИ-СГАУ (сейчас Самарский национальный исследовательский университет имени Королева, – Ред.). А это уже является нарушением", — сообщили в администрации города.

На момент написания материала связаться с клубом выпускников вуза РИА Новости не удалось.

Как сообщили РИА Новости в самарском университете имени Королева, в структуре вуза такого подразделения как "клуб выпускников" (или созвучного ему) нет. Как отметили в вузе, существуют как формальные, так и неформальные объединения выпускников, которые ведут свою деятельность самостоятельно, являясь самостоятельными юридическими лицами.

В мэрии ранее сообщили, что требование прокуратуры об отставке Фурсова связано с его участием в клубе выпускников самарского вуза. Глава города подал заявление об исключении из состава участников, однако оно не было своевременно рассмотрено руководством клуба, пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее в четверг и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что Фурсов покидает свой пост и с 1 ноября переходит на должность министра труда и занятости населения, которую он занимал ранее. Позже сам Фурсов сообщил, что пока продолжает работать в своей нынешней должности, а о дальнейших изменениях будет официально объявлено позже.