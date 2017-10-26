Захарова удивилась вопросу о поисках "русского следа" в деле Кеннеди

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытки найти так называемый "русский след" и в деле об убийстве в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, заявила, что об этом можно только сожалеть.
Обнародовать секретные материалы ранее распорядился Дональд Трамп, хотя закон об их публикации еще в 1992 году подписал президент Джордж Буш-старший. Филип Шеннон и Ларри Сабато, авторы книг о Кеннеди и расследовании его убийства, считают, что несколько тысяч ранее неизвестных документов "породят новое поколение конспирологов". По мнению исследователей, документальный массив может относиться к "одной из таинственной глав истории убийства – шестидневной поездке убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда в Мехико за несколько недель до покушения на президента". Во время пребывания в мексиканской столице Освальд встречался с кубинскими и советскими агентами и попал под пристальное наблюдение местной резидентуры ЦРУ.