Захарова удивилась вопросу о поисках "русского следа" в деле Кеннеди

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытки найти так называемый "русский след" и в деле об убийстве в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, заявила, что об этом можно только сожалеть.

"Честно говоря, даже страшно было себе представить, что даже эта тема может быть преподнесена сегодня в таком абсолютно изуверском ключе. Именно так я могу трактовать ваш вопрос", — заявила она в четверг на брифинге, отвечая на вопрос, как она может прокомментировать, что в связи с предстоящей публикацией материалов об убийстве Кеннеди "всплыла" версия о русском следе в этом деле.

Обнародовать секретные материалы ранее распорядился Дональд Трамп, хотя закон об их публикации еще в 1992 году подписал президент Джордж Буш-старший. Филип Шеннон и Ларри Сабато, авторы книг о Кеннеди и расследовании его убийства, считают, что несколько тысяч ранее неизвестных документов "породят новое поколение конспирологов". По мнению исследователей, документальный массив может относиться к "одной из таинственной глав истории убийства – шестидневной поездке убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда в Мехико за несколько недель до покушения на президента". Во время пребывания в мексиканской столице Освальд встречался с кубинскими и советскими агентами и попал под пристальное наблюдение местной резидентуры ЦРУ.

"Я прекрасно понимаю и внимание международного сообщества к этой теме, и, конечно, историков, политологов, людей, которые многие годы пытались добиться правды… На протяжении десятилетий информация засекречивалась, и если вокруг даже этой темы сейчас начинают выстраиваться какие-то дикие инсинуации в контексте России, то можно только об этом сожалеть. Потому что хочется информации, а не дезинформации. Действительно потрясена такой постановкой вопроса: так извратить даже эту тему… я даже не представляла, что такое возможно", — отметила Захарова.