Поклонская ответила Собчак на слова о "генетическом отребье"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская ответила на критику телеведущей Ксении Собчак, припомнив ей слова о "генетическом отребье".

Ранее в своем Instagram-аккаунте Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты России, прокомментировала заявление Поклонской о статусе Крыма и отметила, что "ни одна мировая держава" не приняла итоги референдума на полуострове.

"Хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров", — заключила Собчак.

В ответ на это Поклонская подчеркнула, что Собчак старается втянуть ее в публичную полемику. По мнению депутата, телеведущая может построить свою избирательную кампанию только на "грязи, гневе и раздражении на всю страну".

Также парламентарий упомянула высказывание Собчак, в котором телеведущая назвала Россию "страной генетического отребья".

"Народ, Ксения, не "генетическое отребье", не "быдло", как вы "ласково" любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму", — написала Поклонская на своей странице "ВКонтакте".