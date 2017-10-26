Moody's считает, что Путин будет баллотироваться и победит на выборах-2018

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает, что президент России Владимир Путин будет баллотироваться и победит на выборах президента в 2018 году, что обеспечит преемественность экономической политики, заявила РИА Новости старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.

Администрация президента РФ пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".

"Мы ожидаем, что президент Путин будет баллотироваться и победит. Мы видим, что он поддерживает проводимую (экономическую — ред.) политику. Мы видим преемственность политики", — сказала Линдоу, отвечая на вопрос, в какой степени президентские выборы в России повлияют на суверенный рейтинг.

В настоящий момент рейтинг России от Moody's находится на уровне "Ba1" со стабильным прогнозом. Это соответствует верхней ступени спекулятивной категории.

"Нам не нужно ждать итогов, они не станут препятствием с экономической или политической точки зрения, поскольку он поддерживает проводимую политику", — добавила она.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. О планах выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая Владимира Жириновского от ЛДПР и Григория Явлинского от партии "Яблоко", а также телеведущая Ксения Собчак. Ряд других партий, в том числе парламентские "Справедливая Россия" и КПРФ, сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.