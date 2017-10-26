Moody's считает, что Путин будет баллотироваться и победит на выборах-2018

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает, что президент России Владимир Путин будет баллотироваться и победит на выборах президента в 2018 году, что обеспечит преемественность экономической политики, заявила РИА Новости старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.
67.8%Да, я доволен(льна) его работой
13.6%Пока не знаю, решу ближе к выборам
18.6%Нет, я поддерживаю другого кандидата
"Мы ожидаем, что президент Путин будет баллотироваться и победит. Мы видим, что он поддерживает проводимую (экономическую — ред.) политику. Мы видим преемственность политики", — сказала Линдоу, отвечая на вопрос, в какой степени президентские выборы в России повлияют на суверенный рейтинг.
В настоящий момент рейтинг России от Moody's находится на уровне "Ba1" со стабильным прогнозом. Это соответствует верхней ступени спекулятивной категории.
"Нам не нужно ждать итогов, они не станут препятствием с экономической или политической точки зрения, поскольку он поддерживает проводимую политику", — добавила она.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. О планах выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая Владимира Жириновского от ЛДПР и Григория Явлинского от партии "Яблоко", а также телеведущая Ксения Собчак. Ряд других партий, в том числе парламентские "Справедливая Россия" и КПРФ, сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.