В Кремле не стали комментировать сведения о помиловании лидеров "Меджлиса"*

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о помиловании лидеров запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.
"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин подписал указ о помиловании.
На уточняющий вопрос журналистов о том, как юридически было оформлено то, что лидеров отпустили в Анкару, Песков также ответил: "Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.