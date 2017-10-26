В Кремле не стали комментировать сведения о помиловании лидеров "Меджлиса"*

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о помиловании лидеров запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Ранее СМИ сообщили о помиловании двух руководителей крымско-татарского меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в России, и якобы их выдаче Турции.

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин подписал указ о помиловании.

На уточняющий вопрос журналистов о том, как юридически было оформлено то, что лидеров отпустили в Анкару, Песков также ответил: "Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть".

* Экстремистская организация, запрещенная в России.