САМАРА, 26 окт — РИА Новости.Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку, и.о. главы города назначен Владимир Василенко, сообщил на заседании правительства Самарской области и.о. губернатора Дмитрий Азаров.

Отставка Фурсова произошла на фоне сообщений о том, что прокуратура Самары потребовала его отстранения от должности мэра. Городская дума должна была принять решение по представлению прокуратуры в течение 30 дней. Причины этого требования в прокуратуре не уточнили.

"Ситуация на рынке труда остаётся сложной. Это направление работы нам нужно усиливать. Олег Фурсов принял моё предложение и возглавит эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к этой работе с 1 ноября", — сказал Азаров.

И.о. губернатора добавил, что первый заместитель мэра Самары Владимир Василенко назначен исполняющим обязанности главы города.