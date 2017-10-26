САМАРА, 26 окт — РИА Новости.Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку, и.о. главы города назначен Владимир Василенко, сообщил на заседании правительства Самарской области и.о. губернатора Дмитрий Азаров.
"Ситуация на рынке труда остаётся сложной. Это направление работы нам нужно усиливать. Олег Фурсов принял моё предложение и возглавит эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к этой работе с 1 ноября", — сказал Азаров.
И.о. губернатора добавил, что первый заместитель мэра Самары Владимир Василенко назначен исполняющим обязанности главы города.