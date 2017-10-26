Представитель Собчак о ее планах сменить фамилию: "смешная шутка"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова назвала "смешной шуткой" информацию о намерении телеведущей сменить фамилию перед президентской кампанией 2018 года. Об этом она заявила в интервью порталу iz.ru.

"Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: "Да, действительно мы это обсуждали". Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка", — сказала Чудинова, добавив, что это "удивительный" и "остроумный" слух.

По словам пресс-секретаря Собчак, она не встречалась в среду с телеведущей и не спрашивала у нее о намерении сменить фамилию.

Кандидат "против всех"

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Она объяснила, что не претендует на роль профессионального политика, но хочет участвовать в президентских выборах, чтобы голос ее поколения был услышан.

"Я не профессиональный политик, я — неравнодушный человек, я — журналист, я — общественный деятель. Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах, голос моего поколения был услышан", — сказала она на пресс-конференции в Москве.

"Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.

Предвыборный штаб

Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.

"Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании Ельцина 1996 года, если вы помните, и один из основателей НТВ", — сказала Собчак на пресс-конференции в Москве.

Телеведущая рассказала, что пригласила в штаб экономиста Вячеслава Иноземцева для дискуссии об экономическом развитии России и экономиста Андрея Мовчана. При этом она отметила, что будет рада участию и других специалистов.

Украинская территория

В минувший вторник Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым является украинской территорией. "Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — отметила телеведущая.

Заявление Собчак вызвало широкий общественный резонанс. Позднее в интервью РИА Новости телеведущая выразила уверенность, что ее нельзя судить за позицию по Крыму.