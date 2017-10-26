Представитель Собчак о ее планах сменить фамилию: "смешная шутка"

07:3526.10.2017
(обновлено: 07:37 26.10.2017)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова назвала "смешной шуткой" информацию о намерении телеведущей сменить фамилию перед президентской кампанией 2018 года. Об этом она заявила в интервью порталу iz.ru.
"Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: "Да, действительно мы это обсуждали". Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка", — сказала Чудинова, добавив, что это "удивительный" и "остроумный" слух.
По словам пресс-секретаря Собчак, она не встречалась в среду с телеведущей и не спрашивала у нее о намерении сменить фамилию.
Кандидат "против всех"
Телеведущая Ксения Собчак 18 октября заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Она объяснила, что не претендует на роль профессионального политика, но хочет участвовать в президентских выборах, чтобы голос ее поколения был услышан.
"Я не профессиональный политик, я — неравнодушный человек, я — журналист, я — общественный деятель. Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах, голос моего поколения был услышан", — сказала она на пресс-конференции в Москве.
"Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.
Предвыборный штаб
Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.
"Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании Ельцина 1996 года, если вы помните, и один из основателей НТВ", — сказала Собчак на пресс-конференции в Москве.
Телеведущая рассказала, что пригласила в штаб экономиста Вячеслава Иноземцева для дискуссии об экономическом развитии России и экономиста Андрея Мовчана. При этом она отметила, что будет рада участию и других специалистов.
Украинская территория
В минувший вторник Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым является украинской территорией. "Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — отметила телеведущая.
Заявление Собчак вызвало широкий общественный резонанс. Позднее в интервью РИА Новости телеведущая выразила уверенность, что ее нельзя судить за позицию по Крыму.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.