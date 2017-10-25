Лидеров Меджлиса* могли амнистировать по просьбе Эрдогана, заявил политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Одной из причин освобождения лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова могла стать также просьба президента Турции, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.
"Причиной их амнистирования могла стать просьба президента Турции Эрдогана по этому вопросу, которую президент России не стал игнорировать, так как обе страны находятся в определенных условиях военно-стратегического партнерства. Я не расцениваю это как признак слабости или неоправданную уступку турецкой стороне", — сказал РИА Новости Форманчук.
Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза. Зампредседателя той же организации Ильми Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.
*Запрещенная в России экстремистская организация