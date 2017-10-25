Лидеров Меджлиса* могли амнистировать по просьбе Эрдогана, заявил политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Одной из причин освобождения лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова могла стать также просьба президента Турции, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После их освобождения они отправились на самолете в Турцию.

"Причиной их амнистирования могла стать просьба президента Турции Эрдогана по этому вопросу, которую президент России не стал игнорировать, так как обе страны находятся в определенных условиях военно-стратегического партнерства. Я не расцениваю это как признак слабости или неоправданную уступку турецкой стороне", — сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, перед Россией и Турцией стоят куда более значимые геополитические и стратегические интересы, которые они решают сообща. Плюс решением о помиловании, по мнению эксперта, будет выбит козырь недругов России, которые обвиняют ее на международных площадках якобы в преследовании и гонении крымских татар.

Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза. Зампредседателя той же организации Ильми Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

*Запрещенная в России экстремистская организация