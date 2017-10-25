Россия и Латвия подписали итоговые документы по демаркации границы

РИГА, 25 окт – РИА Новости. Латвия и Россия в среду подписали документы по демаркации государственной границы между странами, сообщила пресс-служба МИД республики.

Церемония подписания итоговых документов состоялась во время заключительного заседания латвийско-российской демаркационной комиссии.

Подписи под документом поставили генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле и посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Обухов.

В МИД Латвии сообщили, что подписанные документы будут переданы на утверждение правительствам двух стран.

"Демаркация границы необходима для эффективной борьбы с нелегальной иммиграцией и оргпреступностью, будет содействовать укреплению безопасности Латвии", — отметил госсекретарь МИД Латвии Андрей Пелдегович.

Латвийско-российская демаркационная комиссия работает с 2009 года. Работы по демаркации границы между Латвией и Россией начались в 2011 году.