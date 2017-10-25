Путин надеется, что визит Штайнмайера поспособствует развитию отношений

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером выразил надежду на то, что этот визит подтолкнет развитие отношений двух стран.
Российский лидер отметил вовлеченность Штайнмайера во все вопросы двусторонних отношений в связи с занимаемыми им долгие годы высокими позициями в правительстве Германии.
Путин завершил свое приветственное слово по-немецки. "Добро пожаловать", — сказал он.
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