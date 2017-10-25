МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вопрос о российских частных военных компаниях не стоит на повестке дня в Кремле, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я, честно говоря, не знаком с этой статьей, я ее не читал. Поэтому я не могу сказать, о чем там идет речь. Это не вопрос нашей повестки дня, и какое-либо отношение я вам не могу озвучить", — ответил Песков на просьбу журналистов озвучить отношение Кремля к российским частным военным компаниям, которым была посвящена статья в "крупной федеральной газете".