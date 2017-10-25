Глава избирательной комиссии Саратовской области Точилкин подал в отставку

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Саратовской области Павел Точилкин подал в отставку после проверки жалоб и обращений в ходе прошедших 10 сентября выборов.

Ранее Центризбирком направил в Саратов группу во главе с членом ЦИК Александром Киневым для проверки жалоб и сообщений о нарушениях в ходе прошедших выборов.

"Сегодня буквально за час до заседания ЦИК состоялось заседание избирательной комиссии Саратовской области, на котором было рассмотрено мое заявление о сложении полномочий председателя", — сказал Точилкин по видеосвязи на заседании Центризбиркома РФ в среду.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова поблагодарила Точилкина за все усилия, которые он принимал на своем посту, "чтобы выборы проходили достойно". Она добавила, что ЦИК "не подвергает сомнению (итоги) выборов в Саратовской области".

По итогам рабочей поездки в область Кинев, сообщил, что частично информация из публикации в СМИ о нарушениях подтвердилась. "Это касается фактов выноса из помещений избирательных комиссий избирательных бюллетеней для голосования… Работа избирательной комиссии Саратовской области не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Проблемы, которые возникают, вызовы, которые возникают, они не решаются. На их месте создаются новые проблемы", — сказал Кинев на заседании.

Ранее глава ЦИК России заявила, что по итогам выборов 10 сентября поступило порядка 80 обращений по Саратовской области. Председатель областной избирательной комиссии Точилкин сообщил, что в связи с жалобами были приняты меры, в частности, принято решение об освобождении от обязанностей председателей всех без исключения территориальных избиркомов Саратова. Кроме того в отставку отправлены председатели еще четырёх территориальных комиссий региона.