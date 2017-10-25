Владимир Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев после высказываний Ксении Собчак о принадлежности Крыма представил запись слов ее отца, политика и экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, назвавшего "нелепостью" мысль о том, что Крым — это территория Украины.

Накануне на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ. Эти слова вызвали большой резонанс и критику со стороны многих российских политиков.

"Существует достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины", — привел запись с выступлением Анатолия Собчака в среду в эфире радиостанции "Вести ФМ" Владимир Соловьев.

"Насколько мне известно, Севастополь никогда не был военно-морской базой украинского ВМФ, это всегда была база российского флота. Эта ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств", — говорит Анатолий Собчак в приведенной записи.