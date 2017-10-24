Госдеп не смог справиться с составлением российского санкционного списка

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. В госдепартаменте США заявили, что продолжают работать над составлением списка российских лиц и организаций, которые должны быть включены в санкционный список в соответствии с новым американским законом.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.

"Я сама над этим не работаю, но люди, которые этим занимаются, сказали мне, что это довольно сложно и может занять время. Они работают над тем, чтобы закончить этот процесс и предоставить публичные рекомендации соответствующим людям как можно скорее", — заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее в конгрессе США уже выразили недовольство тем, что администрация Трампа не торопится вводить новые санкции против РФ в соответствии с законом.