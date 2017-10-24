МИД потребовал, чтобы США не мешали сотрудничеству России и Сербии

МОСКВА, 24 окт – РИА новости. США не должны мешать сотрудничеству Сербии с РФ, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства в связи с высказыванием заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи.

Как указали в МИД РФ, Йи, находившийся 23-24 октября в Белграде, позволил себе ряд провокационных заявлений, направленных на подрыв российско-сербского сотрудничества. Американский дипломат в грубой форме требовал от Белграда пересмотреть взаимодействие с Россией и сосредоточиться исключительно на сближении с Евросоюзом. Он также в неуместно эмоциональных выражениях выступал против оформления иммунитетов и привилегий Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Ниш.

"Хотели бы напомнить, что США не являются страной-членом Евросоюза и, вероятно, поэтому не в курсе, что многие государства, входящие в ЕС, масштабно и плодотворно сотрудничают с Россией на взаимовыгодной основе. Никто не должен мешать Сербии придерживаться таких же подходов, исходя из ее национальных интересов", — говорится в документе.

Что касается Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Ниш, указали в МИД РФ, то американцы, похоже, делают вид, что не знают о том содействии, которое Центр на протяжении уже ряда лет оказывает Сербии и другим странам региона, в том числе членам ЕС и НАТО, в преодолении последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, обучении соответствующих специалистов.

"В числе прочего осуществляется разминирование сербской территории, уже выявлены и ликвидированы тысячи взрывоопасных предметов, оставшихся после бомбардировок НАТО 1999 года, в том числе с массированным применением боеприпасов с обедненным ураном. Призываем американских коллег не навязывать другим свои враждебные идеологизированные стереотипы, подрывающие основы международной стабильности и сотрудничества на Балканах и в Европе в целом", — говорится в сообщении МИД РФ.