Политологи считают шансы Собянина на победу в выборах мэра Москвы высокими

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Шансы Сергея Собянина на победу в предстоящих выборах мэра Москвы очень высоки, считают опрошенные РИА Новости политологи.

На полпути к победе

Ранее мэр Москвы Собянин заявил в интервью газете "Ведомости" , что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост мэра столицы в 2018 году. Комментируя мнение некоторых экспертов о том, что он может претендовать на пост премьер-министра, Собянин отметил, что не хочет менять свою работу.

Политологи сходятся на том, что с учетом достижений Собянина за время нахождения в должности мэра Москвы его победа на выборах практически неоспорима.

"У Сергея Семеновича достаточно большой и административный, и аппаратный вес, и его шансы, с учетом того, что он на данном этапе действующий мэр, достаточно высокие, мягко говоря", — заявил РИА Новости президент Ассоциации политических юристов, член правления Российской ассоциации политических консультантов и член комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Роман Смирнов.

Политолог отметил, что общество оценивает его заслуги за семь лет правления намного выше, чем успехи Лужкова на той же должности за примерно такой же период. При этом Смирнов считает, что включение этой темы в общественную повестку уже говорит о том, что неофициальная кампания Собянина запущена.

Город интеллигентов

Однако в первую очередь Собянину предстоит завершить уже начатые крупномасштабные проекты, уточнил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Людям нужен окончательный результат", — пояснил он. Эксперт также напомнил, что на прошедших муниципальных выборах партия Собянина "Единая Россия" получила 90% голосов избирателей, что уже говорит о значительной поддержке действующего мэра в центральном регионе.

Несмотря на практически очевидный проигрыш, как парламентские партии, так и непарламентская оппозиция выдвинут своих кандидатов на пост мэра столицы, отмечают политологи. При этом соперниками Собянина от парламентской тройки, скорее всего, станут политики, уже знакомые москвичам по выборам 2013 года, считает Смирнов.

"Скорее всего, если говорить про партию ЛДПР, это будет Дегтярев, который уже себя проявлял, или люди с подобным статусом, то есть молодые и неангажированные политики, которые в партии ЛДПР имеют аппаратный вес и которых готов поддержать Жириновский", — заметил эксперт.

По его словам, "Справедливая Россия" и КПРФ также выдвинут своих кандидатов, но они не смогут составить достойную конкуренцию действующему мэру. Смирнов напомнил, что все серьезные политики от КПРФ были отправлены в регионы. Политолог предположил, что Собянин мог повлиять на такое решение партии, устранив главных соперников.

Левоцентристская оппозиция также поучаствует в выборах, уверен Журавлев. Он напомнил, что прошедшие муниципальные выборы выявили усилившиеся симпатии к партии "Яблоко", и, по мнению эксперта, им было бы разумно выдвинуть своего кандидата на выборы мэра.

"Москва — это город интеллигентов, а интеллигенты у нас в основном занимают левоцентристские позиции", — отметил Журавлев.

По старой схеме

Радикальная оппозиция также попытает счастье на выборах, причем собрать необходимые подписи ей поможет сам Собянин, такое неожиданное заявление сделали оба политолога. Они напомнили, что такая практика уже применялась на прошлых выборах мэра в 2013 году, когда Собянин помогал Алексею Навальному.

"Это будет некая аналогия с выборами 2013 года, когда было противоборство с Навальным", — заявил Смирнов.

На данный момент Навальный не может выдвинуть свою кандидатуру, так как с него еще не снята судимость, уточнил Журавлев. Однако подобный типаж политика обязательно будет представлен на выборах, чтобы удовлетворить интересы всех слоев общества, сказал он, добавив, что таким кандидатом может стать Дмитрий Гудков.

"Это делается затем, что все социальные слои должны иметь своего представителя на выборах. Если они не выходят в защиту своего кандидата, они борются с системой, потому что в рамках этой системы они выразить свое мнение не могут", — пояснил Журавлев.

По мнению эксперта, наличие оппозиционных кандидатов также подтвердит легитимность выборов, в том числе повысит доверие к ним со стороны Запада. "Главное в политической системе — это не победа, главное — это легитимность этой победы", — подчеркнул Журавлев.

Ставки сделаны

Смирнов уверен, что в своей предвыборной программе Собянин сделает ставку на уже готовые заслуги. Эксперт считает, что мэру не нужна как таковая избирательная кампания, а его раннее заявление о выдвижении своей кандидатуры говорит о том, что он воспользуется именно этой стратегией.

"Одним из вариантов является отказ вообще от какой бы то ни было официальной избирательной кампании, это формирование общественного штаба, такого кулуарного, который, собственно говоря, будет оценивать его деятельность, какие-то позитивные моменты подключать и показывать, что вот за этот период своей деятельности для Москвы он достаточно много сделал", — пояснил Смирнов.

Журавлев уверен, что Собянин также уделит внимание развитию социальной сферы в Москве. "Людей, в общем, политические программы интересуют в третьей последовательности, их в первую очередь интересует, что будет с зарплатой, что будет с пенсией, как будет ходить транспорт, как будут работать магазины", — заметил политолог.

Тем не менее, по словам эксперта, специфика центрального региона не позволит сделать кампанию чисто социальной, как это часто происходит на периферии, и ее политическая составляющая будет играть первостепенную роль.