В Госдуме призвали не дискредитировать положение журналистов в России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал неприкрытым цинизмом использование нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр для дискредитации положения журналистов в России.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал тщательно и быстро расследовать нападение на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Генсек СЕ напомнил, что европейская конвенция по правам человека, в которой Россия полностью участвует, "защищает свободу выражения мнений и всех тех, кто делает ее реальностью". Ягланд уверен, что "СМИ и журналисты должны иметь возможность свободно осуществлять свою деятельность, не подвергаясь запугиванию и насилию".

"Заявления представителей международных организаций и развернувшаяся в ряде зарубежных медиа кампания, связанная с нападением на Татьяну Фельгенгауэр, не может не вызывать чувство сожаления", — сказал журналистам Левин.

Депутат подчеркнул, что преступления против журналистов – это важная общественная проблема, которая требует серьезного отношения правоохранительных органов.

"Однако использовать нападение заведомо психически больного человека, совершенное вне всякой связи с профессиональной деятельностью журналиста, для дискредитации положения журналистов в Российской Федерации является неприкрытым цинизмом. Можно предполагать, что безнаказанность отдельных преступлений провоцирует психически неустойчивых людей на подражание, но делать из этого выводы, что журналисты работают в условиях "принуждения и насилия", мягко говоря, некорректно", — отметили Левин.

В сложившихся условиях крайне важно, чтобы расследование данного преступления было доведено до конца и получило бы гласные итоги в суде, считает он. "Только так мы сможем не только предотвратить дальнейшее насилие против журналистов, но и противостоять этой очевидной кампании клеветы в отношении нашего государства", — заключил глава комитета Госдумы.

В понедельник гражданин Израиля и РФ Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, во вторник Пресненский суд принял решение арестовать его на два месяца. Также ему предъявлено обвинение. На опубликованном полицией видео мужчина утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.