В Госдуме призвали не дискредитировать положение журналистов в России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал неприкрытым цинизмом использование нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр для дискредитации положения журналистов в России.
"Заявления представителей международных организаций и развернувшаяся в ряде зарубежных медиа кампания, связанная с нападением на Татьяну Фельгенгауэр, не может не вызывать чувство сожаления", — сказал журналистам Левин.
"Однако использовать нападение заведомо психически больного человека, совершенное вне всякой связи с профессиональной деятельностью журналиста, для дискредитации положения журналистов в Российской Федерации является неприкрытым цинизмом. Можно предполагать, что безнаказанность отдельных преступлений провоцирует психически неустойчивых людей на подражание, но делать из этого выводы, что журналисты работают в условиях "принуждения и насилия", мягко говоря, некорректно", — отметили Левин.
В понедельник гражданин Израиля и РФ Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, во вторник Пресненский суд принял решение арестовать его на два месяца. Также ему предъявлено обвинение. На опубликованном полицией видео мужчина утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.