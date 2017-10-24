Медведев заявил, что Россия и Армения сотрудничают во всех сферах

Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Карен Карапетян во время встречи. 24 октября 2017

Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Карен Карапетян во время встречи. 24 октября 2017

ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Практически нет сфер, в которых Россия и Армения сейчас не сотрудничают, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.

"Мы партнеры, мы друзья, у нас очень продвинутые отношения во всех сферах. Только что мы провели межправительственные переговоры, подписали важные документы, констатировали, что отношения развиваются. Причем практически нет сфер, где бы мы сейчас не сотрудничали", — сказал Медведев.

Он добавил, что в настоящее время "очень хорошую динамику набрали отношения в сфере аграрных поставок, здесь Армения хорошо нарастила свое присутствие на российском рынке, хотя понятно, что можно и дальше эти процессы развивать".

Помимо этого, по словам Медведева, развиваются отношения двух стран в сфере высоких технологий, оборонной безопасности, инвестиций.

"Только что мы обсуждали возможности работы на территории свободной экономической зоны, которую Армения создает с участием Ирана, и ряд других масштабных проектов", — сказал он.

Глава российского правительства также передал Саргсяну приветственные слова от президента России Владимира Путина.

Президент Армении также отметил позитивные тенденции в развитии двусторонних отношений в торгово-экономической сфере, в военно-техническом сотрудничестве.

"Уверен, что ваш визит станет еще одним важным шагом на пути дальнейшего развития отношений", — сказал Саргсян.