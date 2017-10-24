РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Собчак может грозить уголовное дело из-за слов о Крыме, считают эксперты

15:5324.10.2017
(обновлено: 16:25 24.10.2017)
11494154
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские юристы разошлись во мнениях о том, может ли телеведущей Ксении Собчак грозить уголовная ответственность за слова о Крыме, который она назвала украинской территорией. По мнению некоторых экспертов, опрошенных РИА Новости, ее высказывание — лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.

Дмитрий Полонский. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Вице-премьер Крыма ответил Собчак на высказывание о полуострове

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

На первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ.

Ответственность за сепаратизм

По словам адвоката Оксаны Михалкиной, Собчак может грозить уголовная ответственность в том случае, если эксперты найдут в словах телеведущей признаки сепаратизма или экстремизма.

Неизвестный, пытающийся прорваться на пресс-конференцию Ксении Собчак в Москве. 24 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Неизвестный в маске лошади пытался прорваться к Собчак на пресс-конференции

"Уголовную ответственность за сепаратизм еще никто не отменял. Но для возбуждения уголовного дела необходима экспертиза. Если эксперты найдут в этой фразе признаки экстремизма или сепаратизма, то Собчак могут привлечь к уголовной ответственности", — сказала она.

Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в свою очередь отметил, что в России более 20 человек привлечены к уголовной ответственности за фразы, аналогичные высказанной телеведущей. Уголовные дела были возбуждены по статье УК РФ 280.1 (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), максимальная санкция которой составляет пять лет лишения свободы.

"Сейчас в Крыму судят крымского татарина Сулеймана Кадырова за такую же фразу… Всего по стране (привлечены к ответственности) минимум 20 человек за высказывания о принадлежности полуострова, которые даже не были призывами", — рассказал Чиков.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Собчак назвала Крым украинским

Адвокат считает, что заявление Собчак — просто пример свободы выражения мнения. "Нет оснований привлекать никого из них — ни Собчак, ни остальных. Это реализация конституционного права на выражение мнения, которое не может преследоваться государством", — отметил он.

При этом Чиков отметил, что при наличии остальных уголовных дел и отсутствии реакции на слова Собчак встает вопрос о равенстве перед законом.

Предательство, но законно

В свою очередь адвокат Игорь Трунов считает, что оснований для привлечения Собчак к ответственности нет. "Это заявление политика, который собирается баллотироваться на пост президента, спектр политических лозунгов в таком случае шире допустимого. К тому же она дает анализ произошедшего – того, как Крым отделился от Украины, насколько в рамках международного права была ситуация. Тут нет оснований для привлечения к ответственности. Нельзя сказать, что в данном случае она призывает нарушить территориальную целостность страны, ведь все произошло недавно. Если бы она сказала, например, что Татарстан должен быть отдельной республикой, то основания бы были", — сказал он.

Ксения Собчак
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Собчак заявила, что у нее нет политической программы

Это мнение разделяет адвокат Мария Ярмуш. "Это ее позиция, какой бы она ни была, а в России конституционная свобода слова. И нет закона, который бы запрещал ей свою позицию говорить. К экстремизму она не призывает, чувств верующих не нарушает. Значит, все законно", — сказала она.

В то же время Ярмуш считает такую позицию фактически предательством. "С точки зрения международного права, Крым после проведения референдума является частью России. Конечно, властям Украины это признавать может и не хочется, как и многим украинцам, но Ксения Собчак – россиянка. Мало того, она хочет стать президентом нашей страны, а значит ее высказывания являются предательством интересов собственных соотечественников", — рассказала адвокат.

Однако она отметила, что, несмотря на моральную сторону вопроса, никакого наказания с точки зрения российского законодательства Собчак понести не может.

Комментировать
Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
владимир цибизов Цибизов
пусть избирается в Израиле, на своей родине предков
15:57
24.10.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена