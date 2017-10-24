Глава СПЧ предложил дарить Конституцию впервые пришедшим на выборы

Избиратель в единый день голосования. Архивное фото

Избиратель в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил дарить экземпляр Конституции РФ тем, кто впервые пришел голосовать на выборах, о чем он заявил на заседании Совета во вторник.

Он предложил сделать такое уточнение непосредственно в тексте закона о выборах.

"Прямо в законе и записать: выдается экземпляр конституции. Очень полезное будет дело", — отметил Федотов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.