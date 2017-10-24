Собчак не понимает реальной ситуации по Крыму, считает сенатор

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак не понимает реальной ситуации по Крыму, установление нормальных отношений с Украиной — это правильно, но только не за счет жителей полуострова, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
71.0%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
22.1%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.9%Думаю, она вполне достойный претендент
"Ксения Собчак не понимает реальной ситуации по Крыму. Россия не раз заявляла, что считает правильным установление нормальных отношений с Украиной. Но только не за счет страданий жителей полуострова", — сказал Цеков.
Он полагает, что за кандидата в президенты Собчак проголосует не более 4-5% избирателей. "Протестный электорат в России невелик", — заметил парламентарий.
Он также подчеркнул, что точку зрения крымчан, настроение жителей полуострова, их позицию разделяют большинство граждан России.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>