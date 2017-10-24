Собчак не понимает реальной ситуации по Крыму, считает сенатор

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак не понимает реальной ситуации по Крыму, установление нормальных отношений с Украиной — это правильно, но только не за счет жителей полуострова, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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Собчак, собирающаяся баллотироваться на выборах президента РФ в марте 2018 года, на пресс-конференции во вторник отметила, что ее главная цель — восстановление нормальных отношений с Украиной. При этом Крым Собчак назвала юридически украинской территорией.

"Ксения Собчак не понимает реальной ситуации по Крыму. Россия не раз заявляла, что считает правильным установление нормальных отношений с Украиной. Но только не за счет страданий жителей полуострова", — сказал Цеков.

Он полагает, что за кандидата в президенты Собчак проголосует не более 4-5% избирателей. "Протестный электорат в России невелик", — заметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что точку зрения крымчан, настроение жителей полуострова, их позицию разделяют большинство граждан России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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