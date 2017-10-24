Политологи дали прогноз по отношениям Москвы и Праги после выборов в Чехии

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Чехия вряд ли как-то изменит свой внешнеполитический вектор в отношении России при назначении чешского миллиардера Андрей Бабиша премьер-министром страны, полагают российские политологи.

Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO убедительно выиграло проходившие в пятницу-субботу выборы в нижнюю палату чешского парламента, набрав 29,64% голосов и в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов. Бабиш получит от президента республики Милоша Земана мандат на формирование нового правительства 30 октября, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

"Бабиш прагматик и в то же время он до конца со своим внешнеполитическим курсом не определился, о чем свидетельствуют его многочисленные противоречивые заявления о том, как выстраивать отношения с Россией", — сказал в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" политолог, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.

"С одной стороны он сравнивал возвращение Крыма с тем, как Гитлер захватил Судетскую область, а через некоторое время он высказывал сомнения в том, что санкции нужны, потому что, будучи предпринимателем, он прекрасно понимает, что по чешской экономике и производителям эти санкции бьют и Чехия теряет на этом большие деньги", — добавил он.

По его словам, соратники Бабиша по партии в основном настроены к России недоброжелательно. "Поэтому здесь будет происходить поиск, осознание себя, но начинаться это будет с критического подхода в отношении России. Здесь надо быть готовыми к тому, что в объятия к нам Чехия и лично Бабиш не пойдут", — добавил он.

В свою очередь заведующая отделом исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН, эксперт РСМД Любовь Шишелина заявила, что Бабиш – "типичный центрально-европейский представитель бизнеса".

"У него бизнес практически во всех центрально-европейских странах в основном в сельскохозяйственной и нефтехимической сфере. Он ведет активную бизнес-политику в своем регионе. Поэтому для него прежде всего интересно будет поддерживать хорошие отношения между этими странами в центрально-европейском регионе, в том числе с Германией", — добавила она.

Предпринимателю и политику словацкого происхождения Андрею Бабишу 63 года. При социализме работал во внешнеторговых организациях, с 1990 года начал развивать собственный бизнес. Принадлежащий ему агрохимический холдинг Agrofert является крупнейшим в своей отрасли в странах Восточной Европы. Размер капитала Бабиша журнал Forbes оценил в сентябре 2017 года в 4,1 миллиарда долларов.

В 2011 году Бабиш основал политическое движение ANO, название которого расшифровывается как "Акция недовольных граждан". Главными целями ANO заявлены борьба с коррупцией и другими недостатками в общественной жизни страны. Движение противопоставляет себя традиционным партиям, которые, по мнению Бабиша, погрязли в клиентелизме и политиканстве, оторвавшись от действительных нужд сограждан.

Во внешнеполитической сфере Бабиш выступает за усиление роли национальных политических институтов в ЕС и за ослабление роли Брюсселя, считает, что Чехии не надо спешить с переходом на евро, а в вопросе Крыма полагает присоединение полуострова к России уже свершившимся фактом и, соответственно, антироссийские санкции — бесполезными и требующими отмены.