Вице-премьер Крыма ответил Собчак на высказывание о полуострове

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал в интервью RT заявление Ксении Собчак о полуострове.

По мнению чиновника, слова телеведущей о том, что Крым является украинской территорией "с точки зрения международного права", стоит расценивать как очередной политический ход и желание "пропиариться" на волнующей людей теме.

Он также подчеркнул, что референдум, состоявшийся в 2014 году, соответствовал как нормам международного права, так и правилам, существовавшим на тот момент в Автономной Республике Крым. Полонский добавил, что подобные заявления говорят об отсутствии у Собчак подготовки и необходимых знаний.

"Крым был, есть и будет российским и по праву, и по закону, по всем остальным понятиям — человеческим и по справедливости", — сказал Полонский.

Ранее Собчак, собирающаяся баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года, назвала присоединение Крыма нарушением Будапештского меморандума.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.