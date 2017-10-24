Вице-премьер Крыма ответил Собчак на высказывание о полуострове

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал в интервью RT заявление Ксении Собчак о полуострове.
Он также подчеркнул, что референдум, состоявшийся в 2014 году, соответствовал как нормам международного права, так и правилам, существовавшим на тот момент в Автономной Республике Крым. Полонский добавил, что подобные заявления говорят об отсутствии у Собчак подготовки и необходимых знаний.
Ранее Собчак, собирающаяся баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года, назвала присоединение Крыма нарушением Будапештского меморандума.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.