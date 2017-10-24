Памфилова поддержала идею переноса единого дня голосования

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова поддерживает идею переноса единого дня голосования на апрель или октябрь.

"Да, я за это. Мое личное мнение и мнение человека, обладающего небольшим опытом, председателя Центральной избирательной комиссии, что если мы хотим, чтобы люди ходили на выборы и интересовались, надо выбирать оптимальный вариант: или октябрь, или апрель", — заявила Памфилова на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на вопрос члена СПЧ о том, как она относится к этой идее.

Она подчеркнула, что это ее мнение, но она не обладает правом законодательной инициативы.

По словам Памфиловой, ЦИК создает условия для повышения явки двумя способами: снимая ненужные барьеры и обеспечивая максимальное информирование граждан об их правах.

"Я уверена, что никто не поставит нам задачу повышать явку — это не наша функция в прямом смысле. Наша задача — создать условия для повышения явки", — подчеркнула Памфилова.