Самовыдвиженцы стали чаще выигрывать муниципальные выборы, отметили в ЦИК

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Самовыдвиженцы стали чаще побеждать на муниципальных выборах, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.

"На муниципальном уровне, на региональных выборах… знаете, какая тенденция — увеличение побед самовыдвиженцев не от партии", — отметила Памфилова.

При этом партия власти побеждает далеко не везде, уточнила она, отвечая на замечание главы СПЧ Михаила Федотова о том, что на некоторых участках "Единая Россия" набрала чересчур много голосов избирателей. Федотов считает, что подобные "пики" в статистике голосования за конкретную партию свидетельствуют о нарушениях со стороны избиркома.