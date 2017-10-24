Собчак о согласовании выдвижения с Кремлем: доказательств нет, до свидания

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, намеренная идти на выборы президента РФ, прокомментировала слухи о том, что ее выдвижение согласовано в Кремле, отметив, что если нет доказательств такой связи, тогда — "до свидания".

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22.1% Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

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"Я бы не хотела в рамках не только нашей пресс-конференции, а вообще кампании обсуждать какие-то домыслы и обвинения. Я считаю, это оскорбительным и не вижу смысла что-то объяснять и оправдываться. Вас, вот, сидит огромное количество людей в зале. У вас есть какие-то доказательства конкретные такой связи? Нет? До свидания! Больше говорить на эту тему нечего", — сказала Собчак, отвечая на вопрос о якобы связи ее решения баллотироваться с Кремлем и том, что якобы ее избирательная кампания согласована с Администрацией президента.

Собчак заявила о своих президентских амбициях в аккаунте в соцсети Instagram, сделав ссылку на сайт sobchakprotivvseh.ru. Она призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать. Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех".