Собчак назвала Крым украинским

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.
По ее словам, с точки зрения международного права, Крым является территорией Украины.
"Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — добавила телеведущая.
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".
Будапештский меморандум — международный договор между Украиной, США, Россией и Великобританией о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — был подписан 5 декабря 1994 года. Соглашение содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря об упреках в адрес Москвы, напомнил, что гарантии России по меморандуму распространялись на ситуацию угрозы суверенитету Украины. Он подчеркнул, что Россия исполняет свои обязательства по меморандуму, а обвинения в ее адрес безосновательны.
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