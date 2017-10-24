Кудрин отказался отвечать на вопрос об участии в президентских выборах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Глава совета фонда "Центр стратегических разработок" экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин не стал отвечать на вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Также он отказался комментировать информацию о своем возможном назначении на пост премьер-министра.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Кудрин якобы может сменить Дмитрия Медведева на посту премьера, а также о возможных президентских амбициях Кудрина.

"Я эти вопросы не комментирую", — ответил Кудрин на вопрос журналистов о своем возможном выдвижении на предстоящих президентских выборах, а также о премьерстве.

XVI Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации" проходит в Петербурге 23 и 24 октября. РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.