Собчак хочет стать голосом протеста всех россиян, права которых нарушаются

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на выборах президента в 2018 году намерена стать голосом протеста всех россиян, права которых нарушаются.

"В моем обращении в выдвижении я сказала, что готова стать голосом протеста — и не только оппозиции, но и всех людей, чьи права нарушаются, людей, которые незаконно преследуются за просто другое мнение. Их в нашей стране огромное количество", — сказала Собчак на пресс-конференции во вторник.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех".