МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ставить штамп в паспортах проголосовавших на выборах, чтобы избежать подделки голосов.

На заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник Москалькова отметила, что необходимо найти новые инструментарии для того, чтобы избежать неоднократного голосования на разных участках от лица одного и того же человека.

"Мы изучали глубоко и зарубежный опыт, и мне кажется, что можно было бы рассмотреть вопрос, чтобы использовать хорошие практики наших коллег зарубежных, в частности введение, может быть, дополнительных страниц в паспорте, на которые будут ставиться штамп, что человек пришел и проголосовал", — предложила омбудсмен.

Председатель СПЧ Михаил Федотов отметил, что практика отметок в паспорте несовершенна и не решает проблему до конца.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.