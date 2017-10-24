Собчак рассказала, почему намерена участвовать в выборах президента

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не претендует на роль профессионального политика, но хочет участвовать в президентских выборах в 2018 году, чтобы голос ее поколения был услышан.

Что вы думаете о планах Ксении Собчак участвовать в президентских выборах? Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

Думаю, она вполне достойный претендент Результаты 71.2% Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

22.0% Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

6.8% Думаю, она вполне достойный претендент Все опросы Голосовать

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

"Сегодня я хочу объяснить и ответить на ваши вопросы, почему я приняла это решение. Я не профессиональный политик, я не равнодушный человек, я — журналист, я — общественный деятель. Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах голос моего поколения был услышан", — сказала Собчак на пресс-конференции в Москве.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.