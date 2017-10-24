Собчак заявила, что не собирается создавать политическую партию

Что вы думаете о планах Ксении Собчак участвовать в президентских выборах? Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

Думаю, она вполне достойный претендент Результаты 71.2% Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

22.0% Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

6.8% Думаю, она вполне достойный претендент Все опросы Голосовать Телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся баллотироваться на выборах президента РФ в марте 2018 года, заявила, что не собирается сейчас создавать какую-либо политическую партию.

"Я не человек, который представляет прямо сейчас какую-то партию, и прямо сейчас ее организовывать не собираюсь", — сказала Собчак на первой пресс-конференции после своего объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании.