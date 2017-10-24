В ЦИК рассказали о популярности графы "против всех"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Графа "против всех" в тех регионах, где она сохранилась на выборах местного уровня, привлекла значительное число избирателей в Единый день голосования 10 сентября, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев на заседании комитета Совета Федерации по региональной политике и федеративному устройству.

"На некоторых выборах в ряде регионов кандидат "против всех" там, где это сохранилось, набирал позицию номер два", — сказал он, уточнив, что речь идет о муниципальных выборах.

В пример Булаев привел голосование на выборах мэра Якутска.

Ранее телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты. Она позиционирует себя как кандидата "против всех".