Аксенов раскритиковал чиновников, которые крестятся и ничего не делают

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике работу крымских чиновников на местах, которые не выполняют данных обещаний и затягивают решение проблем населения из-за равнодушия или непрофессионализма.

Глава республики провел выездное заседание в Бахчисарайском районе Крыма, в ходе которой выяснилось, что работники местного муниципального предприятия ЖКХ более 10 месяцев не получают заработной платы. Аксенов возмутился отсутствием какой-либо реакции со стороны местных властей.

"Почему не вышел на меня, не снял трубку и сообщил, что есть какие-то нерешенные вопросы? Молчание в ответ… Есть чиновники, кто бросает все на полпути. Пока стоят на глазах, что угодно делают: и честь отдают, и крестятся, говорят – да, все сделаем. Только из кабинета вышли – все, поехали своими делами заниматься", — сказал журналистам после заседания правительства во вторник Аксенов.

Глава Крыма признал, что наличие на местах таких чиновников является серьезной проблемой, и вновь пообещал лично проверять сообщения населения о "хамском отношении" к людям.

"По барабану некоторым должностным лицам. Будем приводить всех в чувство", — пригрозил он.

Неделей ранее Аксенов провел выездное совещание в Джанкойском районе республики. В ходе совещания он возмутился тем, что жители не могут добиться встречи с чиновниками, которым даже Аксенов не указ, и пообещал тогда "зачистить все хамские морды".

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