Сергея Еремина избрали мэром Красноярска

КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Депутаты в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Сергея Еремина главой Красноярска, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник на внеочередной сессии горсовета проходит процедура избрания главы Красноярска. В ходе сессии руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов снял свою кандидатуру, а бизнесмен и депутат красноярского горсовета Владимир Егоров призвал голосовать не за него, а за министра транспорта края Еремина.

"Голосовало 29 (депутатов – ред.). Еремин 23 (голоса – ред.), Егоров — один, против всех — 5. Считать избранным на должность главы города Красноярска Еремина Сергея Васильевича", — сказал председатель счетной комиссии депутат Константин Сенченко.

В прошлую среду действующий мэр Эдхам Акбулатов отказался от участия в конкурсе на пост главы города.

Прямые выборы мэра в Красноярске были отменены после принятия соответствующего закона заксобранием Красноярского края в конце 2014 года.