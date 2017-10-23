Губернатор Дюмин о себе и туляках: сошлись непростыми характерами

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Губернатор Алексей Дюмин, возглавивший Тульскую область в 2016 году, рассказал студентам МГИМО, что быстро нашел общий язык с жителями региона, так как и у туляков, и у него непростые характеры.

Студент факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО в ходе встречи спросил у Дюмина, как ему работается с туляками, которые, по его словам, обладают необычным, строгим, мощным характером. Он напомнил, что Дюмин родился в Курске, в детстве жил в Калуге, учился в Воронеже, а врио губернатора был назначен в Тульскую область.

"Тульская область — это земля сильных и талантливых людей с довольно жестким характером. С учетом, что у меня характер тоже непростой — и стержень имеется, и хватка, я думаю, есть, — мы довольно быстро нашли общий язык", — ответил Дюмин.

По его мнению, туляки долго присматриваются к чужаку. "Но когда видят, что ты делаешь то, что обещаешь, что ты реализуешь то, что намечаешь, они понимают, что ты свой парень и принимают тебя вполне прилично", — поделился глава Тульской области, отметив, что чувствует себя в Туле вполне комфортно.

Дюмин также рассказал о своей любви к хоккею. Он раньше профессионально занимался этим видом спорта и до сих пор играет на позиции вратаря. "Вратарь — это второй тренер. Ты когда стоишь на воротах, ты видишь все поле, ты командуешь всеми игроками: защитниками, нападающими. Нападающий может ошибиться, ему простят, защитник может ошибиться, ему простят. А вот вратарь ошибиться не может: он пропускает гол, и команда проигрывает", — пояснил губернатор.

По его словам, спортивное хобби очень помогает ему в жизни. "Это реакция — быстро принимать решения, это внутренняя дисциплина, это ответственность за тех людей, которые играют в поле, и ты понимаешь, что ты — последний рубеж. То же самое на посту губернатора. Ошибаться нельзя: надо грамотно руководить своей командой, надо правильно давать команды, надо правильно ставить задачи, которые должны реализовываться, и, естественно, ответственность за тех игроков, которые находятся в поле", — резюмировал Дюмин.