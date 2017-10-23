Путин планирует участвовать в саммите АТЭС во Вьетнаме

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует посетить Вьетнам для участия в саммите АТЭС, но в столицу этой страны не поедет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге 10-11 ноября.

"Да, возможность участия президента в саммите АТЭС прорабатывается, сейчас ведется подготовка. Когда эта подготовка будет уже финализирована, мы сделаем соответствующее заявление", — сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин не планирует посещать Ханой, а двусторонние российско-вьетнамские контакты состоятся на полях саммита в том городе, где он будет проведен.

"Ханой не предусматривается, двусторонняя часть, она тоже состоится не в Ханое", — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко в интервью РИА Новости сообщил, что "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре может пройти встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.