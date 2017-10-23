В Кремле прокомментировали референдумы в Ломбардии и Венето

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Референдумы в итальянских областях Ломбардия и Венето — внутреннее дело Италии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"То, что является схожей чертой и Каталонии, и этих итальянских уездов — все-таки их объединяет только то, что это является их внутренним делом. В первом случае — Испании, во втором случае — Италии", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают проведение этих референдумов.

Он подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться в дела стран, с которыми Москву связывают "добрые и продвинутые отношения".

В воскресенье две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии. В истории Итальянской Республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. При этом оба референдума формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

По предварительным данным, свыше 95% жителей Ломбардии проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%. Результаты голосования в Венето пока неизвестны, однако явка составила около 60%. Президент Венето Лука Дзайа заявил о "победе людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме". Он пообещал уже в понедельник начать работу над контрактом, который регион предложит центральным властям.