Глава Мурманской области заявила, что не собирается в отставку

МУРМАНСК, 23 окт — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны правоохранительных органов в связи с уголовным делом в отношении экс-замгубернатора Игоря Бабенко.

"Должна заявить, что как глава региона, высшее должностное лицо в целом испытываю серьезное давление со стороны правоохранительных органов. В том числе, оно выражается в массированных запросах, проверках и других акциях устрашения. Но это не вынудит меня покинуть пост", — заявила Ковтун журналистам.

Ранее Октябрьский суд Мурманска постановил заключить под стражу бывшего заместителя губернатора Бабенко, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Бабенко уволился из правительства Мурманской области в конце сентября по собственному желанию. Согласно материалам дела, он создал преступную схему по заключению контрактов между управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области и фиктивными подрядчиками. В результате бюджетные средства обналичивались и использовались участниками преступной схемы по своему усмотрению, считает следствие.

Руководитель аппарата правительства региона Светлана Поверичева также уволились по собственному желанию в начале октября.

Ранее СМИ сообщали, что могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Сообщалось, что в числе губернаторов, которые могут в ближайшее время покинуть свой пост, глава Мурманской области Ковтун. Она, в свою очередь, называла информацию о своей досрочной отставке "досужими домыслами".