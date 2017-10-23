Москва ответит на возможное расширение Канадой санкций, заявил Рябков

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Москва ответит на потенциальное расширение Канадой санкционных списков по принятому "закону Магнитского" сразу после их объявления – "очень быстро и зеркально", заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Что касается ответных мер, разумеется, они последуют. Причем очень быстро, сразу вслед за ожидаемым объявлением неких списков, о которых идет речь в Канаде. Списков наших граждан, которые, возможно, будут подведены под эти неприемлемые канадские санкции", — заявил Рябков.

Он отметил, что "сразу вслед за этим последует зеркальный ответ".

"Канадцы должны понимать, что мы такого рода нечистоплотные приемы не просто осуждаем, но реагируем так, чтобы для тех, кто пытается создать себе имя на антироссийских провокациях и кто "отличается" этой оголтелой русофобией, чтобы для них тоже возникали определенные последствия в плане соответствующих ограничений с нашей стороны", — добавил замминистра.

Канадский "закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу на прошлой неделе, сообщил парламент Канады.